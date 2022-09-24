Google запустил новый сервис для удаления информации о себе из поисковых систем. Теперь сделать это можно намного проще и быстрее.

Речь идет о той информации, которой владеют поисковики. К примеру, удаление результатов поиска, содержащих информацию о местоположении и другую конфиденциальную информацию.

Впервые Google анонсировал эту функцию еще в мае на конференции — тогда сообщалось, что сервис станет доступным в ближайшие месяцы. Теперь возможность удаления информации начали предоставлять пользователям Android-смартфонов постепенно.

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Чтобы проверить наличие функции, нужно нажать на аватар. Если функция доступна для пользователя, появится надпись Результаты о вас. При нажатии на кнопку откроется страница с инструкцией по удалению информации из результатов поисковика.

Google потребуется время, чтобы предоставить всю собранную информацию. Любую строчку можно удалить. К примеру, если пользователь не хочет, чтобы Google знал о местоположении дома, нужно удалить данные об адресе.

По заявлению поисковика, сервис вскоре будет доступным и для пользователей iOS.

Впрочем, далеко не все компании готовы попрощаться с личными данными пользователей — к примеру, совсем недавно эксперты по кибербезопасности выяснили, что Microsoft и Google воруют логины и пароли, которые вводятся в фирменных браузерах компаний.