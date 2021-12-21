На аккаунт американской R’n’B певицы Бейонсе в TikTok подписалось более 813 тыс. пользователей. Примечательно то, что звезда еще ничего в нем не разместила.

Бейонсе одна из тех звезд, у кого до последнего не было аккаунта в популярной сети. Так, певица зарегистрировалась в TikTok совсем недавно — 17 декабря, однако еще не успела порадовать своих поклонников видеороликами. Возможно, звезда решит это сделать перед новогодними праздниками.

Сама Бейонсе не подписана ни на одну страницу, в то время, как количество следящих за ней поклонников растет. Так, по состоянию на сегодня, 21 декабря, на аккаунт исполнительницы подписано более 813 тыс. человек.

В ноябре обрадовались поклонники еще одной американской певицы. Так, Леди Гага вернулась в TikTok и опубликовала свой первый видеоролик, который посвятила фильму Дом Гуччи. В этой киноленте Гага сыграла одну из главных ролей.

В видео Леди Гага перевоплотилась для красной дорожки. Сперва звезда предстала в домашнем образе, а после в полупрозрачном фиолетовом платье с длинным шлейфом от Gucci.

Тогда ролик звезды за сутки набрал более 1 млн лайков, 5 млн просмотров, более 26 тыс. комментариев и 31 тыс. репостов. Сейчас на ее TikTok подписано 5,6 млн человек.