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Новые материалы и функции: Prada создает скафандры для высадки на Луну

5 октября 2023, 12:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Космонавт
Источник: Pexels

Известный бренд в мире моды Prada присоединился к созданию новых скафандров для высадки людей на Луну в 2025 году. Миссией руководит NASA, а за костюмы отвечает компания Axiom Space.

Об этом сообщается на Instagram-странице Prada.

— В рамках первого партнерства между итальянским домом моды и коммерческой космической компанией инженеры Prada совместно с Axiom Space разрабатывают скафандры для лунной миссии NASA Artemis III, — сообщили в доме моды.

Известно, что Prada приложит свою руку к усовершенствованию материалов и функций для скафандров космонавтов. По словам директора Axiom Space Майкла Суффредини, в новых костюмах будет учтен человеческий фактор — в предыдущих скафандрах такого не было.

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Напомним, что ранее уже показывали костюмы для полета на Луну от NASA. В марте 2023 года он не показался футуристичным — основной форм-фактор остался таким, как и на предыдущих версиях. Речь идет о прозрачном шлеме и внушительном рюкзаке на спине. Известно, что костюм будет учитывать и женскую физиологию.

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Теги
NASA Космос Луна Мода
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