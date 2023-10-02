Шестиколесный ровер Perseverance заснял смерч на Марсе. Удивительное природное явление удалось записать на видео, и марсоход успешно отправил данные NASA.

Так, смерч был заснят еще 30 августа — это 899 день миссии Perseverance. Ролик состоит всего из 21 кадра, которые ускорили в 20 раз.

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Примечательно, что из-за особенности атмфосферы Марса, смерчи на красной планете гораздо слабее, чем на Земле. Однако, для ученых это еще одна возможность лучше понять принципы существования на планете и ее погоду.

Ширина этого смерча составляет 60 м, а высота — 118 м. Он двигался со скоростью в 19 км/ч. По словам исследователей из NASA по размерам эти природные явления все же могут быть больше земных. Правда, предсказать их появления на Марсе пока очень сложно — роверу Perseverance и Curiosity приходится их искать с помощью своих камер.

Недавно у NASA была еще одна важная победа — корабль OSIRIS-Rex сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Бенну. Это первая в истории успешная миссия, целью который была доставка образца астероида. Теперь ученые узнают больше о космосе и формировании космических тел.