Илон Маск решил создать конкурента ChatGPT

Американский миллиардер Илон Маск планирует запустить компанию X.AI. по искусственному интеллекту, чтобы конкурировать с OpenAI, создателем ChatGPT.

Глава Tesla и Twitter собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта, а также ведет переговоры с несколькими инвесторами о проекте.

— Куча людей инвестирует в это… Это реально, и они в восторге от этого, — сказал близкие источник к бизнесмену.

Компанию X.AI. Маск зарегистрировал в марте. Он является ее единственным директором. Последние несколько месяцев Илон искал команду для запуска стартапа в области ИИ, способного конкурировать с компанией OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT.

Стоит отметить, что всего несколько недель назад Маск подписал письмо, в котором он и еще более 1800 человек потребовали шестимесячной паузы в исследованиях ИИ. В нем также говорилось, что системы с искусственным интеллектом могут представлять опасность для общества.