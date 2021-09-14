В соцсети Facebook нашли белые списки пользователей. Расследование The Wall Street Journal показало, что участники такого списка могут нарушать правила сервиса, избегая наказаний и блокировок. Без наказаний могут остаться известные личности — спортсмены, политики и звезды.

Программа известна как XCheck, и она создана для улучшения качества модерации.

Сообщения от пользователей, отмеченных для XCheck, должны направляться группе более подготовленных модераторов, чтобы гарантировать соблюдение правил Facebook. Сообщается, что лишь 10% от отобранных для проверки публикаций прошли модерацию. Это значит, что почти весь контент, публикуемый участниками белого списка не проверялся администрацией Facebook.

По данным расследования, в списке числится бывший президент США Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, сенатор Элизабет Уоррен и Кэндис Оуэнс. Участники XCheck даже не подозревают, что их сообщения должны проверяться тщательнее.

Facebook уже ответила на расследование, сообщив, что критика обоснована — компания уже работает над исправлением ошибок.

Соцсети стоит уделить внимание не только модерированию контента, но и безопасности пользователей. Эксперты из кибербезопасности в Zimperium обнаружили новый вирус для Android-устройств, который распространяли по Facebook. Вредоносный код маскировали под приложение для смартфона.