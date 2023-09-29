Владельцы новых смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max жалуются на перегрев устройств. Причем это происходит не только во время использования гаджетов. Своими впечатлениями люди делятся в соцсетях.

— Я недавно приобрел новый iPhone 15 Pro Max, и он нагревается, даже когда я не использую его, — это сообщение от пользователя на форуме Apple собрало более 2 тыс. лайков.

Другой владелец смартфона написал, что во время зарядки не может держать устройство в руках, таким оно становится горячим.

Аналитик Минг-Чи Куо из TF International Securities одной из возможных причин перегрева называет использование титана для корпуса нового iPhone. Когда Apple презентовала разработку, то акцентировала внимание на том, что этот же сплав используется в космических кораблях, летающих на Марс.

Сейчас смотрят

По мнению Минг-Чи Куо, решить проблему мог бы выпуск обновления программного обеспечения. Оно оптимизировало бы работу смартфона, соответственно, уменьшив количество тепла, выделяемого во время функционирования гаджета. В компании Apple эту проблему пока не прокомментировали.