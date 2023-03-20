Курс біткоїна подолав свій ціновий максимум уперше з літа 2022 року. Вартість криптовалюти сягає $28,5 тис.

За даними Coindesk, рекорду вдалося досягти 20 березня об 11:04 – тоді цифрова валюта коштувала $28 554. За тиждень ціна зросла на 33%.

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Наразі ринковий капітал біткоїна становить $547 млрд.

За заявами аналітиків, на це впливає криза банкової системи в усьому світі. Цілком можливо, що протягом усього тижня цифрова валюта коштуватиме близько $30 тис. Інвестори звернули увагу на цифрові активи на тлі краху банку SVB у США.

Разом із біткоїном зросла в ціні й інша валюта – Ethereum. Вона подорожчала на 21,5%.

Різке падіння біткоїна спостерігалося ще в листопаді 2022 року – тоді за одну одиницю просили трохи більш ніж $15 тис. Ще тоді аналітики заявляли, що ця цифрова валюта буде одним із найефективніших активів. Зростання спостерігається навіть після краху однієї з найбільших бірж FTX, яка винна мільярди доларів інвесторам.