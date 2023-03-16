В Великобритании запретили устанавливать TikTok на смартфоны госслужащих. Такие решения недавно принимались и в ряде других стран ради безопасности.

— Безопасность конфиденциальной правительственной информации должна быть на первом месте, поэтому сегодня мы запрещаем это приложение на правительственных устройствах, — заявил министр по делам Кабинета министров Оливер Дауден.

Чиновник намекнул, что приложение собирало данные, и добавил, что использование подобных сервисов будут контролировать.

В последнее время TikTok привлекает к себе внимание властей многих стран — есть опасения, что сервис может передавать данные правительству Китая, ведь само приложение принадлежит китайской компании ByteDance.

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Так, в правительство Великобритании поручило экспертам из кибербезопасности изучить потенциальную уязвимость правительственных данных из-за использования соцсетей.

Известно, что TikTok запретили на смартфонах правительства США, Канады и Бельгии, а также на устройства Европейской комиссии.

Представители соцсети уже отреагировали на подобные решения — они разочарованы новостями, и уже начали предпринимать шаги для защиты данных пользователей в ЕС.

Ранее сервис ввел ограничения для несовершеннолетних — пользоваться TikTok можно час в день. Пока что это касается только жителей США, но вскоре ограничения распространятся и на другие страны. Не исключено, что запрет коснется и Украины.