Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Може збирати дані: у Великій Британії заборонили держслужбовцям користуватися TikTok

16 Березня 2023, 18:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
TikTok
Джерело: Unsplash

У Великій Британії заборонили встановлювати TikTok на смартфони держслужбовців. Схожі рішення нещодавно ухвалювали й у низці інших країн заради безпеки.

– Безпека конфіденційної урядової інформації має бути на першому місці, тому сьогодні ми забороняємо цей застосунок на урядових пристроях, – заявив міністр у справах Кабінету міністрів Олівер Дауден.

Чиновник натякнув, що застосунок збирав дані, додавши, що використання таких сервісів контролюватимуть.

Останнім часом TikTok привертає до себе увагу влади багатьох країн – є побоювання, що сервіс може передавати дані уряду Китаю, адже сам застосунок належить китайській компанії ByteDance.

Зараз дивляться

Так, уряд Великої Британії доручив експертам із кібербезпеки вивчити потенційну вразливість урядових даних через використання соцмереж.

Відомо, що TikTok заборонили на смартфонах уряди США, Канади та Бельгії, а також на пристроях Європейської комісії.

Представники соцмережі вже відреагували на ці рішення – вони розчаровані новинами, і вже почали здійснювати кроки для захисту даних користувачів у ЄС.

Раніше сервіс ввів обмеження для неповнолітніх – користуватися TikTok можна годину на день. Поки що це стосується тільки жителів США, але незабаром обмеження поширяться й на інші країни. Не виключено, що заборона торкнеться й України.

Читайте також:
Може збирати дані: у Великій Британії заборонили держслужбовцям користуватися TikTokTikTok вводить вікові обмеження на контент – не всі зможуть вести прямі ефіри

Джерело
The Guardian
Теги
TikTok
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь