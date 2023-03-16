У Великій Британії заборонили встановлювати TikTok на смартфони держслужбовців. Схожі рішення нещодавно ухвалювали й у низці інших країн заради безпеки.

– Безпека конфіденційної урядової інформації має бути на першому місці, тому сьогодні ми забороняємо цей застосунок на урядових пристроях, – заявив міністр у справах Кабінету міністрів Олівер Дауден.

Чиновник натякнув, що застосунок збирав дані, додавши, що використання таких сервісів контролюватимуть.

Останнім часом TikTok привертає до себе увагу влади багатьох країн – є побоювання, що сервіс може передавати дані уряду Китаю, адже сам застосунок належить китайській компанії ByteDance.

Зараз дивляться

Так, уряд Великої Британії доручив експертам із кібербезпеки вивчити потенційну вразливість урядових даних через використання соцмереж.

Відомо, що TikTok заборонили на смартфонах уряди США, Канади та Бельгії, а також на пристроях Європейської комісії.

Представники соцмережі вже відреагували на ці рішення – вони розчаровані новинами, і вже почали здійснювати кроки для захисту даних користувачів у ЄС.

Раніше сервіс ввів обмеження для неповнолітніх – користуватися TikTok можна годину на день. Поки що це стосується тільки жителів США, але незабаром обмеження поширяться й на інші країни. Не виключено, що заборона торкнеться й України.