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Звонят из “банка” и “спасают” из ДТП. В Украине активизировались мошенники — как не стать жертвой

4 августа 2023, 16:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мошенники, шахраї
Источник: Pexels

Полномасштабная война в Украине никак не повлияла на уменьшение мошенников, а наоборот стала основой для распространения схем аферистов, основанных на уязвимом эмоциональном состоянии и злоупотреблении доверием граждан.

Злоумышленники способны обмануть детей, пенсионеров и раствориться в просторах интернета, не оставив следов преступления.  В группах риска пожилые люди и дети, однако иногда на крючок попадаются и опытные интернет-пользователи.

Смекалка мошенников выходит за рамки уже хорошо знакомых украинцам афер, поэтому появляются новые способы обмана. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины назвал самые распространенные схемы мошенничества, а также основные правила безопасности, которые помогут разоблачить аферистов.

Продажа дешевых товаров “из рук в руки”

Если незнакомые люди пришли к вам и предлагают купить дешевые товары, то знайте, что это могут быть мошенники. Таким образом они пытаются узнать, где вы храните свои сбережения, а затем незаметно для вас похитить деньги.

Что делать:

  1. Не пускайте незнакомцев домой.
  2.  Привлеките к разговору соседей или позвоните родственникам: это может отпугнуть мошенников.
  3.  Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом по номеру 102.

шахраї продаж товарів із рук у руки

Денежная реформа

К вам могут наведаться незнакомцы и  в связи с проведением денежной реформы сказать, что надо заменить старые купюры на новые. Знайте — это 100% мошенники. Таким образом они пытаются присвоить все ваши сбережения.

Что делать:

  1. Не доверяйте незнакомцам и не пускайте их в свой дом.
  2. Расскажите о визите родственникам.
  3. Всегда советуйтесь с теми, кому доверяете.
  4. Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом по номеру 102.

шахраї грошова реформа

Звонки от имени представителей банков

Такие звонки, якобы от представителей банка могут сопровождаться словами: Ваша карта заблокирована, С вашего счета хотят списать деньги, Новые правила во время военного положении и другое. Таким образом  злоумышленники используют различные способы, чтобы получить доступ к вашим банковским картам.

Неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты, срок ее действия или ввести пароль, который поступил в CMC. Знайте — это мошенники, поскольку даже в условиях войны настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают такую информацию.

Что делать:

  1. Положите трубку.
  2. Сообщите о происшествии полицейским по номеру 102.

дзвінки від імені представників банку шахраї

Ваш родственник в беде

Если вам звонят (часто ночью или утром) и сообщают, что родственник попал в беду, и просят передать деньги — это мошенничество. Злоумышленники могут выдавать себя за сына, дочь, внука, внучку, которые якобы попали в беду (совершили ДТП, оказались в полиции и другое).

Мошенники могут представляться врачами или полицейскими, а также предлагать свою помощь в решении проблемы за вознаграждение — от тысячи до десятков тысяч гривен, а иногда даже несколько тысяч долларов США.

Что делать:

  1. Положите трубку.
  2. Проверьте, где ваш родственник.
  3. Сообщите о происшествии полицейским по номеру 102.

мошенники родственник в беде

Социальные выплаты во время войны

Часто мошенники присылают сообщения о получении различных выплат от органов власти или благотворительных фондов, а также просят предоставить вас следующую информацию: анкетные данные, номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты и срок ее действия.

Назвав эти данные вы предоставляете мошенникам доступ к вашему счету, поэтому они могут украсть все ваши сбережения.

Что делать:

  1. Положите трубку.
  2. Обратитесь к своим родственникам или представителям власти и проверьте, действительно ли вы можете получить такие выплаты.
  3. Если вам звонили мошенники, сообщите об этом в полицию по номеру 102.

шахраї соціальні виплати під час війни

Выигрыши призов (авто, бытовая техника)

Вы выиграли автомобиль или бытовую технику — сообщение или звонок с такими словами можно получить. Обычно в нем также указан номер, по которому можно получить якобы подробную информацию.

Когда звоните по этому номеру, вам рассказывают условия, которые нужно выполнить, чтобы получить “приз”. Как правило, вам предлагают оплатить 1% от стоимости выигранного товара. Но как только вы это сделаете, незнакомцы перестают выходить на связь и исчезают.

Что делать:

  1. Подумайте, участвовали ли вы в акциях или конкурсах.
  2. Не перечисляйте деньги незнакомцам.
  3. Если вам звонили мошенники, сообщите об этом по номеру 102.

мошенники выиграш призов

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