Полномасштабная война в Украине никак не повлияла на уменьшение мошенников, а наоборот стала основой для распространения схем аферистов, основанных на уязвимом эмоциональном состоянии и злоупотреблении доверием граждан.

Злоумышленники способны обмануть детей, пенсионеров и раствориться в просторах интернета, не оставив следов преступления. В группах риска пожилые люди и дети, однако иногда на крючок попадаются и опытные интернет-пользователи.

Смекалка мошенников выходит за рамки уже хорошо знакомых украинцам афер, поэтому появляются новые способы обмана. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины назвал самые распространенные схемы мошенничества, а также основные правила безопасности, которые помогут разоблачить аферистов.

Продажа дешевых товаров “из рук в руки”

Если незнакомые люди пришли к вам и предлагают купить дешевые товары, то знайте, что это могут быть мошенники. Таким образом они пытаются узнать, где вы храните свои сбережения, а затем незаметно для вас похитить деньги.

Что делать:

Не пускайте незнакомцев домой. Привлеките к разговору соседей или позвоните родственникам: это может отпугнуть мошенников. Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом по номеру 102.

Денежная реформа

К вам могут наведаться незнакомцы и в связи с проведением денежной реформы сказать, что надо заменить старые купюры на новые. Знайте — это 100% мошенники. Таким образом они пытаются присвоить все ваши сбережения.

Что делать:

Не доверяйте незнакомцам и не пускайте их в свой дом. Расскажите о визите родственникам. Всегда советуйтесь с теми, кому доверяете. Если к вам приходили мошенники, сообщите об этом по номеру 102.

Звонки от имени представителей банков

Такие звонки, якобы от представителей банка могут сопровождаться словами: Ваша карта заблокирована, С вашего счета хотят списать деньги, Новые правила во время военного положении и другое. Таким образом злоумышленники используют различные способы, чтобы получить доступ к вашим банковским картам.

Неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты, срок ее действия или ввести пароль, который поступил в CMC. Знайте — это мошенники, поскольку даже в условиях войны настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают такую информацию.

Что делать:

Положите трубку. Сообщите о происшествии полицейским по номеру 102.

Ваш родственник в беде

Если вам звонят (часто ночью или утром) и сообщают, что родственник попал в беду, и просят передать деньги — это мошенничество. Злоумышленники могут выдавать себя за сына, дочь, внука, внучку, которые якобы попали в беду (совершили ДТП, оказались в полиции и другое).

Мошенники могут представляться врачами или полицейскими, а также предлагать свою помощь в решении проблемы за вознаграждение — от тысячи до десятков тысяч гривен, а иногда даже несколько тысяч долларов США.

Что делать:

Положите трубку. Проверьте, где ваш родственник. Сообщите о происшествии полицейским по номеру 102.

Социальные выплаты во время войны

Часто мошенники присылают сообщения о получении различных выплат от органов власти или благотворительных фондов, а также просят предоставить вас следующую информацию: анкетные данные, номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты и срок ее действия.

Назвав эти данные вы предоставляете мошенникам доступ к вашему счету, поэтому они могут украсть все ваши сбережения.

Что делать:

Положите трубку. Обратитесь к своим родственникам или представителям власти и проверьте, действительно ли вы можете получить такие выплаты. Если вам звонили мошенники, сообщите об этом в полицию по номеру 102.

Выигрыши призов (авто, бытовая техника)

Вы выиграли автомобиль или бытовую технику — сообщение или звонок с такими словами можно получить. Обычно в нем также указан номер, по которому можно получить якобы подробную информацию.

Когда звоните по этому номеру, вам рассказывают условия, которые нужно выполнить, чтобы получить “приз”. Как правило, вам предлагают оплатить 1% от стоимости выигранного товара. Но как только вы это сделаете, незнакомцы перестают выходить на связь и исчезают.

Что делать: