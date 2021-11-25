В июле 2021 года компания Virgin Galactic начала розыгрыш двух билетов для туристического полета в космос. Теперь стало известно, кто победил — Кейша С. и ее дочь из Антигуа и Барбуды.

Фамилию женщины и ее ребенка корпорация не разглашает в целях безопасности. Известно, что подать заявку на розыгрыш мог каждый желающий до 1 сентября — для этого нужно было сделать взнос в размере $10, которые затем ушли на благотворительность.

— Я всю жизнь любила летать и увлекалась космосом. Для меня это мечта, которая сбудется. Я поделюсь своим опытом с дочерью, и надеюсь, что смогу вдохновить следующие поколения, — заявила Кейша.

По данным Virgin Galactic, компании удалось собрать с участников более $1,7 млн. Количество желающих превысило отметки в 170 тыс. человек, и полететь в космос желали граждане более 200 стран.

Помимо космического путешествия, победители также получат личную экскурсию по космопорту Virgin Galactic от самого создателя компании Ричарда Брэнсона. Пока о точных сроках полета говорить рано, но уже со следующего года компания начнет отправлять туристов в космос.

Также глава Virgin Galactic намекнул, что розыгрыши будут регулярными, так что у желающих будет еще шанс.

Напомним, что Брэнсон уже испытал на себе космический туризм — в июле этого года он поднялся на высоту 80 км над Землей. Основатель Virgin Group вместе с тремя другими пассажирами находился на ракетоплане, который подняли в небо с помощью специального самолета.