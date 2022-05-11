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Как сделать голосование в Telegram – инструкция

11 мая 2022, 20:14
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Как сделать голосование в Telegram – инструкция

Опрос в Telegram стал доступен в самом приложении после одного из обновлений и использовать ботов теперь не обязательно. Как создать свой опрос в Telegram – далее в нашей инструкции.

Можно сделать два варианта опросов: стандартный (можно выбрать один или несколько вариантов) и режим викторины (пользователь может выбрать один вариант и узнать был ли он правильным). В обоих случаях результаты выбора будут видны только после того, как вы кликните на свой вариант. Опрос или голосование можно проводить в группах и в каналах, а также в комментариях канала.

Как создать голосование в Telegram

1. Заходим в канал или группу Telegram, где хотим провести опрос, и кликаем на три вертикальные точки в правом верхнем углу. В мобильном приложении нужно будет кликнуть на скрепку в нижнем углу.

Версія для комп’ютера

Версія для мобільного

2. Выберите в открывшемся меню пункт Опрос.

Версія для комп’ютера

Версія для мобільного

3. Заполните все поля: вопрос, варианты ответов.

Версія для комп’ютера

Версія для мобільного

4. Выберите формат: просто опрос или викторина (в данном варианте вы должны еще выбрать правильный ответ и по желанию написать пояснение к нему).

5. После того, как заполните все поля, нажмите кнопку Создать.

Версія для комп’ютера

6. Готово. В ленте вашей группы или канала появился опрос.

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