Стриминговый сервис Netflix уже в ноябре покажет новый южнокорейский сериал Зов ада (Hellbound).
В сети появился тренер нового сериала. Пользователи сразу начали писать, что Netflix сейчас попытается повторить умопомрачительный успех Игры в кальмара.
Режиссером сериала выступил Ен Сан Хо. Зрителям покажут мир, охваченный сверхъестественным явлением, где появляются исполнители из ада. Эти посланники неким образом будут наказывать людей за их грехи и слабости. Вслед за этим среди хаоса появляется новая религиозная группа под названием Новая Истина. События разворачиваются в Сеуле (Корея). Сериал снят по мотивам одноименного вебтуна (южнокорейский аналог комиксов). К слову, создатели вебтунов также работали и над сериалом Зов ада.
Критики уже сошлись на том, что это будет самый жуткий сериал, снятый по мотивам вебтуна.
Премьера Hellbound состоится на Netflix 19 ноября 2021 года.
Игра в кальмара — что известно о сериале
Стриминговый сервис Netflix презентовал южнокорейский сериал Игра в кальмара 17 сентября. Проект изначально прошел незамеченным. Однако спустя три недели о нем не говорит только ленивый. Сериал уже успел стать самым просматриваемым релизом Netflix в 90 странах.
В сериале обездоленные неудачники ради денег соглашаются на игру на выживание. Участники игры должны выполнять различные задания, а проигравших просто убивают.