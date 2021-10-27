Стриминговый сервис Netflix уже в ноябре покажет новый южнокорейский сериал Зов ада (Hellbound).

В сети появился тренер нового сериала. Пользователи сразу начали писать, что Netflix сейчас попытается повторить умопомрачительный успех Игры в кальмара.

Режиссером сериала выступил Ен Сан Хо. Зрителям покажут мир, охваченный сверхъестественным явлением, где появляются исполнители из ада. Эти посланники неким образом будут наказывать людей за их грехи и слабости. Вслед за этим среди хаоса появляется новая религиозная группа под названием Новая Истина. События разворачиваются в Сеуле (Корея). Сериал снят по мотивам одноименного вебтуна (южнокорейский аналог комиксов). К слову, создатели вебтунов также работали и над сериалом Зов ада.

Критики уже сошлись на том, что это будет самый жуткий сериал, снятый по мотивам вебтуна.

Премьера Hellbound состоится на Netflix 19 ноября 2021 года.