Американская корпорация Apple выпустила обновление для операционных систем IOS. Оно связанно с безопасностью и рекомендовано для установки всем пользователям.

Обновление касается устранения уязвимости, выявленной с помощью израильского софта для слежки Pegasus. Вирус на гаджетах Apple распространялся с помощью iMessage и не требовал никаких переходов или нажатий на ссылки от пользователей.

Британская газета The Guardian пишет, что столь быстрая реакция Apple на Pegasus указывает на крайне серьезный характер обнаруженных уязвимостей.

В свою очередь The Wall Street Journal обеспокоены тем, что пользователи могли не знать о вирусе, поскольку от них не требуется никаких действий, для того, чтобы он проник на гаджеты.

The New York Times отмечает, что в компании круглосуточно трудились над обновлением, поскольку его нужно было выпустить быстро. Также в газете отметили, что правительство или преступники должны платить за использования шпионских программ.

Программное обеспечение Pegasus было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако позже выяснилось, что с помощью Pegasus следят за президентами, премьер-министрами, журналистами и активистами.

В списке номеров телефонов людей, за которыми могли шпионить, были контакты глав Франции Эммануэля Макрона, Ирака – Бархамы Салиха, ЮАР – Сирила Рамафоса и короля Марокко — Мухаммеда VI.

Компания NSO – отрицает причастность к слежке за чиновниками, которых всего в списке было более 600.