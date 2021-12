Маск провел экскурсию по SpaceX для внука и правнука Сергея Королева

Маск провел экскурсию по SpaceX для внука и правнука всемирно известного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.

Основатель компании SpaceX Илон Маск встретился с Андреем и Павлом и лично показал им свою компанию.

Он отметил, что во время экскурсии удалось воочию увидеть, как работают двигатели, ракеты и космический корабль CrewDragon.

Сергей Королев родился в Житомире 12 января 1907 года. Его считают основателем практической космонавтики. Он руководил процессом создания первых ракет-носителей, которые запустили первый искусственный спутник Земли и осуществили первый полет и выход человека в космос.

В 2020 году Маск написал в Twitter, что пообщался с семьей Королева.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв.

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020