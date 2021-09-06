Маск провел экскурсию по SpaceX для внука и правнука Сергея Королева

Маск провел экскурсию по SpaceX для внука и правнука всемирно известного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.
Основатель компании SpaceX Илон Маск встретился с Андреем и Павлом и лично показал им свою компанию.
— Невероятно благодарны Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX, — рассказал внук легендарного конструктора.
Он отметил, что во время экскурсии удалось воочию увидеть, как работают двигатели, ракеты и космический корабль CrewDragon.
— Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск! — резюмировал Андрей Королев.
Сергей Королев родился в Житомире 12 января 1907 года. Его считают основателем практической космонавтики. Он руководил процессом создания первых ракет-носителей, которые запустили первый искусственный спутник Земли и осуществили первый полет и выход человека в космос.
В 2020 году Маск написал в Twitter, что пообщался с семьей Королева.
I spoke with Korolev’s family today.
He was one of the very best.
Корольов / Королёв.
— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020
Маск сказав, що Королев был одним из лучших. А на 114 годовщину со дня рождения авиаконструктора еще раз тепло отозвался о нем.
Джерело: Национальный музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева