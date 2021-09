Ілон Маск провів екскурсію по SpaceX для онука і правнука Сергія Корольова

Ілон Маск провів екскурсію по SpaceX для онука і правнука всесвітньовідомого конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск зустрівся з Андрієм і Павлом та особисто показав їм свою компанію.

Він зазначив, що під час екскурсії вдалося на власні очі побачити, як здають двигуни, ракети і космічний корабель CrewDragon.

Сергій Корольов народився в Житомирі 12 січня 1907 року. Його вважають засновником практичної космонавтики. Він керував процесом створення перших ракет-носіїв, що запустили перший штучний супутник Землі і здійснили перший політ і вихід людини в космос.

У 2020 році Маск написав в Twitter, що поспілкувався з сім’єю Корольова.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв.

