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Ему идет борода: искусственный интеллект превратил Залужного на викинга

8 августа 2023, 12:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Залужний

Нейросеть превратила украинского военачальника на викинга — Валерию Залужному идет боевой раскрас и борода.

Так, сервису для создания рисунков на основе искусственного интеллекта дали задачу изобразить Главнокомандующего ВСУ в образе викинга — бесстрашных воинов, которые известны своей силой и храбростью.

Нейросеть не подвела — Валерия Залужного удачно изобразили с боевым синим раскрасом на лице, в броне из шкуры убитого зверя, с косичкой и бородой.  Довольно необычно видеть главу наших солдат в таком образе.

Пользователи сети отреагировали на такое творчество:

  • Это пусть викинги думают, как они будут выглядеть во времена Залужного!
  • Красиво. Но общее восхищение похоже, что люди впали в детство, потому что не наигрались в куклы.
  • Бороды не хватает.
  • Красивый!

Напомним, что нейросеть уже показывала Залужного в различных сеттингах. Вместе с президентом Владимиром Зеленским, нейросеть изобразила известных украинцев в стиле мультика. Получилось достаточно удачно, а герои легко узнавались благодаря своим особенностям.

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Теги
Валерій Залужний Штучний інтелект
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