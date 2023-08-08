Нейросеть превратила украинского военачальника на викинга — Валерию Залужному идет боевой раскрас и борода.
Так, сервису для создания рисунков на основе искусственного интеллекта дали задачу изобразить Главнокомандующего ВСУ в образе викинга — бесстрашных воинов, которые известны своей силой и храбростью.
Нейросеть не подвела — Валерия Залужного удачно изобразили с боевым синим раскрасом на лице, в броне из шкуры убитого зверя, с косичкой и бородой. Довольно необычно видеть главу наших солдат в таком образе.
Пользователи сети отреагировали на такое творчество:
- Это пусть викинги думают, как они будут выглядеть во времена Залужного!
- Красиво. Но общее восхищение похоже, что люди впали в детство, потому что не наигрались в куклы.
- Бороды не хватает.
- Красивый!
Напомним, что нейросеть уже показывала Залужного в различных сеттингах. Вместе с президентом Владимиром Зеленским, нейросеть изобразила известных украинцев в стиле мультика. Получилось достаточно удачно, а герои легко узнавались благодаря своим особенностям.