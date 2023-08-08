Нейромережа перетворила українського воєначальника на вікінга – Валерію Залужному личить бойове розфарбування і борода.

Сервісу для створення малюнків на основі штучного інтелекту дали завдання зобразити Головнокомандувача ЗСУ в образі вікінга – ці безстрашні воїни здавна відомі своєю силою й хоробрістю.

Нейромережа не підвела – Валерія Залужного вдало зобразили з бойовим синім розфарбуванням на обличчі, в броні зі шкури вбитого звіра, з косою та бородою. Доволі незвично бачити очільника наших солдатів у такому образі.

Користувачі мережі відреагували на таку творчість:

Це нехай вікінги думають, як вони виглядатимуть за часів Залужного!

Красиво. Але загальне захоплення, схоже, що люди впали в дитинство, бо не награлися в ляльки.

Бороди не вистачає.

Красивий!

Нагадаємо, що нейромережа вже показувала Залужного в різних сетингах. Разом із президентом Володимиром Зеленським, нейромережа зобразила відомих українців у стилі мультика. Вийшло досить вдало, а герої легко впізнавалися завдяки своїм особливостям.