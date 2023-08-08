Нейромережа перетворила українського воєначальника на вікінга – Валерію Залужному личить бойове розфарбування і борода.
Сервісу для створення малюнків на основі штучного інтелекту дали завдання зобразити Головнокомандувача ЗСУ в образі вікінга – ці безстрашні воїни здавна відомі своєю силою й хоробрістю.
Нейромережа не підвела – Валерія Залужного вдало зобразили з бойовим синім розфарбуванням на обличчі, в броні зі шкури вбитого звіра, з косою та бородою. Доволі незвично бачити очільника наших солдатів у такому образі.
Користувачі мережі відреагували на таку творчість:
- Це нехай вікінги думають, як вони виглядатимуть за часів Залужного!
- Красиво. Але загальне захоплення, схоже, що люди впали в дитинство, бо не награлися в ляльки.
- Бороди не вистачає.
- Красивий!
Нагадаємо, що нейромережа вже показувала Залужного в різних сетингах. Разом із президентом Володимиром Зеленським, нейромережа зобразила відомих українців у стилі мультика. Вийшло досить вдало, а герої легко впізнавалися завдяки своїм особливостям.