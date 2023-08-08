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Йому личить борода: штучний інтелект перетворив Залужного на вікінга

8 Серпня 2023, 12:43
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Залужний

Нейромережа перетворила українського воєначальника на вікінга – Валерію Залужному личить бойове розфарбування і борода.

Сервісу для створення малюнків на основі штучного інтелекту дали завдання зобразити Головнокомандувача ЗСУ в образі вікінга – ці безстрашні воїни здавна відомі своєю силою й хоробрістю.

Нейромережа не підвела – Валерія Залужного вдало зобразили з бойовим синім розфарбуванням на обличчі, в броні зі шкури вбитого звіра, з косою та бородою. Доволі незвично бачити очільника наших солдатів у такому образі.

Користувачі мережі відреагували на таку творчість:

  • Це нехай вікінги думають, як вони виглядатимуть за часів Залужного!
  • Красиво. Але загальне захоплення, схоже, що люди впали в дитинство, бо не награлися в ляльки.
  • Бороди не вистачає.
  • Красивий!

Нагадаємо, що нейромережа вже показувала Залужного в різних сетингах. Разом із президентом Володимиром Зеленським, нейромережа зобразила відомих українців у стилі мультика. Вийшло досить вдало, а герої легко впізнавалися завдяки своїм особливостям.

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Теги
Валерій Залужний Штучний інтелект
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