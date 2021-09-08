Калифорнийская компания JetPack Aviation начала продажи реактивных ранцев, предназначенных для полетов. Производителю уже удалось продать две модели анонимному заказчику.

Реактивный рюкзак получил название JB-12, и стоит он $400 тыс. Товар доберется до покупателя в ближайшие шесть месяцев.

JB-12 оснащен тремя турбинами Jetcat — они расположены на спине. Главный недостаток рюкзака — его вес. JB-12 весит 48 кг, и гулять с ним по улице практически невозможно. Его максимальная тяга составит 2,34 кН, а максимальная скорость 193 км/ч. Таких показателей удалось достичь благодаря мощности турбин и небольшому весу владельца.

Разработчики отметили, что конструкция новинки отличается от аналогов, которые показывают в фильмах. К примеру, владелец не сможет быстро одеть рюкзак, а управлять турбинами не так уж и просто — для этого необходимо иметь определенные навыки.

По заявлению производителя, ранец может работать в 10-20 раз дольше своих аналогов. Секрет кроется в топливе — турбины JB-12 работают на керосиновом топливе.

Ранее компания JetPack Aviation рассказала о планах выпуска летающего мотоцикла Speedster. Он весит около 100 кг, а максимальная длительность полета достигает 22 минут. Максимальная скорость — 241 км/ч. Компания планирует выпустить всего 20 экземпляров.