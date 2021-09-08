Каліфорнійська компанія JetPack Aviation почала продаж реактивних ранців, призначених для польотів. Виробникові вже вдалося продати дві моделі анонімному замовнику.

Реактивний рюкзак отримав назву JB-12, і коштує він $400 тис. Товар добереться до покупця в найближчі шість місяців.

JB-12 оснащений трьома турбінами Jetcat – вони розташовані на спині. Головний недолік рюкзака — його вага. JB-12 важить 48 кг, і гуляти з ним по вулиці практично неможливо. Його максимальна тяга складе 2,34 кН, а максимальна швидкість 193 км/ч. Таких показників вдалося досягти завдяки потужності турбін і невеликій вазі власника.

Розробники відзначили, що конструкція новинки відрізняється від аналогів, які показують у фільмах. Наприклад, власник не зможе швидко одягнути рюкзак, а керувати турбінами не так вже й просто — для цього необхідно мати певні навички.

За заявою виробника, ранець може працювати в 10-20 разів довше за своїх аналогів. Секрет криється в паливі — турбіни JB-12 працюють на керосиновому паливі.

Раніше компанія JetPack Aviation розповіла про плани випуску летючого мотоцикла Speedster. Він важить близько 100 кг, а максимальна тривалість польоту сягає 22 хвилин. Максимальна швидкість – 241 км / ч. Компанія планує випустити всього 20 екземплярів.