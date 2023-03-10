Компания Apple запустит новый музыкальный стриминговый сервис Apple Music Classical. Это произойдет уже 28 марта.

Классическая музыка в каталоге будет доступна с функцией пространственного аудио по основной подписке Apple Music. Более того, приложение насчитывает сотни плейлистов и биографии композиторов.

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Apple Music Classical будет доступен для всех моделей iPhone под управлением iOS 15.4 или более поздней версии.

Напомним, что в августе 2021 года Apple купила музыкальный сервис с классической музыкой Primephonic. Однако спустя некоторое время оно закрылось, а весь контент перешел в Apple Music.

Поначалу Apple планировала запустить собственный стриминг с классикой в 2022 году.