Цены на iPhone 15 заметно поднимут. В этом уверен аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз, который спрогнозировал причины такого решения Apple.

Все из-за амбициозных прогнозов касательно продаж будущих смартфонов, котоыре представят уже в сентябре этого года. Дэн утверждает, что около 250 млн пользователей не обновляли свои iPhone в последние четыре года, и теперь Apple хочет их привлечь будущими флагманами.

Тем более, что iPhone 15 получит новый разъем USB Type-C, и это может многих подкупить. На фоне этого Apple хочет поднять стоимость смартфонов. Впрочем, даже iPhone 14 со старта был дороже предыдущей модификации — к примеру, в Германии ценник вырос на $100, а в Британии — на 70 фунтов.

Выход iPhone 15 ожидается в сентябре, и для этого компания уже подогревает интерес публики. Недавно была представлена iOS 17, в которой показали, что ждет в будущем владельцев смартфонов от Apple. Среди всего — улучшенные функции безопасности, встроенное приложение для ведения дневника, новый режим StandBy.