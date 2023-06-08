Смартфон от Apple – самый ожидаемый гаджет в мире. Всего через 3 месяца в Купертино покажут новый телефон уже 15-го поколения.

Традиционно производитель стремится держать характеристики в секрете, но много инсайдерской информации уже просочилось в прессу. Давайте разберемся, что уже известно на сегодня.

Новый дизайн без челки

В прошлом году Apple впервые презентовала смартфон без челки, с фирменной врезкой на экране Dynamic Island. Однако, по предварительным данным, в пятнадцатом поколении она будет – но станет еще меньше и получит форму эллипса.

Хотя это предварительно – в сети гуляют фото еще двух дизайнов, без челки и с возвращением к прошлым поколениям.

Традиционно корпус будет изготовлен из повторно переработанного алюминия. Появятся новые оттенки – в частности, Antarctic Blue или Dark Cherry.

Габариты новинки, а также ключевые модели в линейке останутся прежними – базовая версия, Айфон Плюс и два флагмана.

Более мощные характеристики всех систем

По характеристикам пока что информации мало. Но очевидно, что параметры абсолютно всех систем – от графики и мощности до автономного времени работы – будут улучшены. Это уже стандартная практика для Apple — без значительного усовершенствования гаджеты не выпускают.

Вероятно, значительные улучшения получит камерный модуль. И речь не только про оптику – как вы помните, в прошлом поколении во флагманских моделях разрешение было увеличено до 48 Мп.

В iPhone 15 ожидается, что такими же будут объективы в базовых моделях. Давно не обновлялась фронтальная камера, так что скорее всего производитель уделит ей пристальное внимание.

По процессору информации пока нет. Скорее всего, это будет обновленный А17, но рассматривается вариант перехода на полноценный компьютерный М1. Тогда это будет действительно революционная новость.

Появится порт USB-C – это требуют официальные органы ЕС. Правда, пока что только во флагманских версиях. Сохранятся и прошлые разъемы, к которыми уже привыкли пользователи.

Будут ли сюрпризы

Предварительно абсолютно новых опций в Айфон 15 не ожидается – хотя сюрпризы могут быть. Все-таки до презентации еще несколько месяцев, а инсайдеры получают сливы от производителя контролировано. Самое интересное как раз могли пока придержать.

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