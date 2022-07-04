Apple планирует собрать 90 млн iPhone 14 к презентации смартфонов в сентябре. Компания хочет, чтобы фанатам не пришлось ждать выхода смартфонов, а смогли приобрести новинку в день презентации.

На прошлой недели в сети появились слухи о сокращении производства на 10%, а финальная партия составит 81 млн iPhone 14. Однако по данным The Economic Times, производители компонентов не получили такого уведомления от Apple, из-за чего объемы сборки остаются неизменными.

Известно, что производство начнется в конце августа, а инсайдеры уже успели обнародовать ценники на будущие флагманы. В сентябре публике покажут четыре модификации, и каждый сможет подобрать себе модель под бюджет. В сравнении с прошлогодними версиями, iPhone 14 подорожают — за Pro версию попросят от $1 100. Увеличенная в размерах модификация Max обойдется в $1 200, а топовая модель iPhone 14 Pro Max обойдется в $1700.

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Ранее эксперты уже заявляли, что презентация Apple состоится 13 сентября — дата приходится на вторник. Традиционно, компания проводит свои мероприятия в средине первого месяца осени, и выбирает для этого второй по счету день недели.

Помимо iPhone 14, Apple представит новые планшеты iPad, умные часы Apple Watch, приставку Apple TV и наушники AirPods Pro.