В Солнечной системе есть восемь известных планет, но ученые не отрицают существование девятой, расположеной на внешнем краю нашей планетарной системы. И хотя прямого контакта с космическим телом не удается установить, астрономы выяснили местоположение планеты.

Среди доказательств существования любого небесного тела — влияние гравитации на траекторию космических тел, находящихся рядом, включая орбиты других планет. Благодаря математике было открыто существование Нептуна — после изучения траектории движения Урана.

В случае с девятой планетой у нас нет гравитационного воздействия. Однако астрономов заинтересовало загадочное скопление небольших ледяных тел во внешней Солнечной системе. Их называют объектами пояса Койпера. Именно эти космические тела имеют одинаковую траекторию полета. Однако ученые не отрицают и случайности.

Теория о существовании планеты появилась еще в 2016 году, когда исследователи изучили траекторию ледяных глыб. Согласно их расчетам, этот космический объект имеет массу в пять раз большую, чем масса Земли. Однако поиски в космосе не увенчались успехом.

После перерасчета данных работы 2016 года ученые выяснили, что вероятность существования планеты равна 99,6%. Если она действительно существует, то ее обнаружат астрономы обсерватории Веры Рубин в ближайшем будущем.

Источник: Phys.org

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