Американский предприниматель Илон Маск предложил интернет-энцеклопедии Википедии $1 млрд за смену названия.

В собственной соцсети Х (Twitter) Маск сообщил, что готов расщедриться, если сайт возьмет название, которое он предложил. Стоит отметить, что вариант бизнесмена неприличный.

— Я дам им $1 млрд, если они сменят свое название на Дикипедию, — написал Маск.

Dick — вульгарное обозначение мужского полового органа в английском языке.

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Также в комментариях Маск отметил, что если интернет-энцеклопедия согласится, то ей нужно будет просуществовать с этим названием минимум один год.

Напомним, ранее Маск критиковал Wikimedia Foundation за нецелевое расходование средств. Соучредитель интернет-сайта Джимми Уэллс в свою очередь тоже не смолчал.

В частности он раскритиковал Маска за платную верификацию в Х, отметив, что таким образом нельзя будет различить реальных людей от их фейков. Также Джимми сказал, что Маск совершенно не правильно фиксирует проблемы у соцсети.