В социальной сети Twitter временно отключили функцию платной синей галочки — Twitter Blue. Это связано с резким увеличением количества поддельных аккаунтов, которые выдают себя за других людей.

Twitter Blue запустили в среду — 9 ноября, позволяя пользователям, предоставившим Apple ID и номер телефона, платить $7,99 в месяц за подтверждение. Ранее эта галочка были лишь у тех пользователей, личность которых подтвердила компания, зачастую — политики, звезды.

Почти сразу же пользователи начали пользоваться преимуществами нового инструмента. Были созданы учетные записи, выдающие себя за политиков, включая президента США Джо Байдена и знаменитостей, а также других известных людей. Некоторые из них также выдавали себя за бренды и сообщали о фейковых новостях.

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Twitter временно отключил регистрацию в новой службе, чтобы помочь решить проблемы с выдачей себя за другое лицо.

Но в некоторых случаях ущерб уже был нанесен, и, по состоянию на пятницу некоторые поддельные аккаунты все еще были активны. Получается, что первое крупное новшество нового владельца платформы Илона Маска сразу же было заморожено.