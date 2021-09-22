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Главные изменения iOS 15: стоит ли обновлять и список совместимых iPhone

22 сентября, 14:03 Микола Олефіренко
iOS 15
Источник: Apple

Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 15, которая предназначена для современных iPhone.

Факты ICTV собрали все изменения в iOS 15, которые помогут решить — стоит ли обновлять iOS на iPhone.

Что нового в iOS 15

Приложение для видеоконференций FaceTime. Теперь можно создавать конференции для пользователей Windows и Android. Раньше сервис позволял общаться только владельцам iPhone. Теперь каждый владелец компьютера или смартфона от Apple может создать конференцию, и разослать приглашение другим участникам — они откроют сервис с помощью браузера.

FaceTime

Интеграция новых сообщений. Теперь ссылки на музыку, новости или видео будут открываться в самих приложениях, а не в браузерной версии Safari.

iPhone научили распознавать предметы на фотографиях. Теперь нейронная сеть способна распознавать на фотографиях в смартфоне животных, достопримечательности, растения и книги. Текст на фото теперь также можно скопировать.

Больше контроля над уведомлениями в нерабочее время. Режим Не беспокоить получил изменения — теперь на экране смартфона будут отображаться только те уведомления от людей и приложений, которые вы предварительно одобрили. 

Не беспокоить

Напоминания Apple Maps. Компания заметно улучшила интерфейс карт в смартфоне. Теперь Apple Maps могут показать, когда нужно выйти из автобуса и метро.

Apple Maps

Новый редизайн Safari. Браузер Apple получил серьезные визуальные изменения, но пользователи смогут и вернуть предыдущий вид. Safari теперь может сохранять группы открытых вкладок, а также и поддерживать расширения, такие как Google Chrome или Safari на рабочем столе.

Улучшенный системный поиск. Apple Spotlight — это функция для опытных пользователей, которая выполняет поиск в Интернете и ваших файлах и упрощает доступ к приложениям. Функция также получила измененный дизайн.

Apple Spotlight

Защита конфиденциальности. В смартфоне появилась функция Отчет о конфиденциальности приложений. Ее цель — показать, как часто приложения получают доступ к местоположению пользователя и микрофону смартфона. Система также оповестит, если скопированные данные будут отправлены на сервер приложения в тайне от пользователя.

Siri заметно ускорили. Голосовому помощнику больше не нужно отправлять данные на удаленный сервер, чтобы понимать, о чем вы просили. Сервис теперь обрабатывает операции в самом смартфоне, что заметно ускорит работу.

Водительские права и ключи в Apple Wallet. Apple добавляет возможность помещать водительские права и ключи в приложение Wallet — теперь не нужно носить с собой бумажный экземпляр прав, а электронные ключи позволят открывать автомобиль без физического воздействия — достаточно прислонить смартфон к дверной ручке. Правда, функция работает только в современных версиях BMW.

Компания также планирует добавить в iOS 15 функцию SharePlay, которая позволит смотреть фильм или телешоу с другими людьми через FaceTime. Технологию обещают добавить до конца года.

SharePlay

Все эти изменения будут работать и на iPhone украинских пользователей на территории страны.

Совместимость iOS 15 с iPhone

Новая ОС доступна не на всех смартфонах компании — iOS 15 будет доступна на следующих смартфонах:

  • Phone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1‑го поколения)
  • iPhone SE (2‑го поколения)
  • iPod touch (7‑го поколения)

Как установить iOS 15 на iPhone:

  • Подключите совместимый iPhone к Wi-Fi и источнику питания.
  • Открыть Настройки.
  • Откройте Основные.
  • Откройте Обновление программного обеспечения.
  • Коснитесь Загрузить и установить.

Напомним, что Apple недавно представила новые гаджеты, среди которых iPhone 13, iPad и Apple Watch 7.

Источник
Apple
Теги
Apple , iOS , iPhone
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