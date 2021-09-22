Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 15, которая предназначена для современных iPhone.
Факты ICTV собрали все изменения в iOS 15, которые помогут решить — стоит ли обновлять iOS на iPhone.
Что нового в iOS 15
Приложение для видеоконференций FaceTime. Теперь можно создавать конференции для пользователей Windows и Android. Раньше сервис позволял общаться только владельцам iPhone. Теперь каждый владелец компьютера или смартфона от Apple может создать конференцию, и разослать приглашение другим участникам — они откроют сервис с помощью браузера.
Интеграция новых сообщений. Теперь ссылки на музыку, новости или видео будут открываться в самих приложениях, а не в браузерной версии Safari.
iPhone научили распознавать предметы на фотографиях. Теперь нейронная сеть способна распознавать на фотографиях в смартфоне животных, достопримечательности, растения и книги. Текст на фото теперь также можно скопировать.
Больше контроля над уведомлениями в нерабочее время. Режим Не беспокоить получил изменения — теперь на экране смартфона будут отображаться только те уведомления от людей и приложений, которые вы предварительно одобрили.
Напоминания Apple Maps. Компания заметно улучшила интерфейс карт в смартфоне. Теперь Apple Maps могут показать, когда нужно выйти из автобуса и метро.
Новый редизайн Safari. Браузер Apple получил серьезные визуальные изменения, но пользователи смогут и вернуть предыдущий вид. Safari теперь может сохранять группы открытых вкладок, а также и поддерживать расширения, такие как Google Chrome или Safari на рабочем столе.
Улучшенный системный поиск. Apple Spotlight — это функция для опытных пользователей, которая выполняет поиск в Интернете и ваших файлах и упрощает доступ к приложениям. Функция также получила измененный дизайн.
Защита конфиденциальности. В смартфоне появилась функция Отчет о конфиденциальности приложений. Ее цель — показать, как часто приложения получают доступ к местоположению пользователя и микрофону смартфона. Система также оповестит, если скопированные данные будут отправлены на сервер приложения в тайне от пользователя.
Siri заметно ускорили. Голосовому помощнику больше не нужно отправлять данные на удаленный сервер, чтобы понимать, о чем вы просили. Сервис теперь обрабатывает операции в самом смартфоне, что заметно ускорит работу.
Водительские права и ключи в Apple Wallet. Apple добавляет возможность помещать водительские права и ключи в приложение Wallet — теперь не нужно носить с собой бумажный экземпляр прав, а электронные ключи позволят открывать автомобиль без физического воздействия — достаточно прислонить смартфон к дверной ручке. Правда, функция работает только в современных версиях BMW.
Компания также планирует добавить в iOS 15 функцию SharePlay, которая позволит смотреть фильм или телешоу с другими людьми через FaceTime. Технологию обещают добавить до конца года.
Все эти изменения будут работать и на iPhone украинских пользователей на территории страны.
Совместимость iOS 15 с iPhone
Новая ОС доступна не на всех смартфонах компании — iOS 15 будет доступна на следующих смартфонах:
- Phone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1‑го поколения)
- iPhone SE (2‑го поколения)
- iPod touch (7‑го поколения)
Как установить iOS 15 на iPhone:
- Подключите совместимый iPhone к Wi-Fi и источнику питания.
- Открыть Настройки.
- Откройте Основные.
- Откройте Обновление программного обеспечения.
- Коснитесь Загрузить и установить.
Напомним, что Apple недавно представила новые гаджеты, среди которых iPhone 13, iPad и Apple Watch 7.