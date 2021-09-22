Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 15, которая предназначена для современных iPhone.

Факты ICTV собрали все изменения в iOS 15, которые помогут решить — стоит ли обновлять iOS на iPhone.

Что нового в iOS 15

Приложение для видеоконференций FaceTime. Теперь можно создавать конференции для пользователей Windows и Android. Раньше сервис позволял общаться только владельцам iPhone. Теперь каждый владелец компьютера или смартфона от Apple может создать конференцию, и разослать приглашение другим участникам — они откроют сервис с помощью браузера.

Интеграция новых сообщений. Теперь ссылки на музыку, новости или видео будут открываться в самих приложениях, а не в браузерной версии Safari.

iPhone научили распознавать предметы на фотографиях. Теперь нейронная сеть способна распознавать на фотографиях в смартфоне животных, достопримечательности, растения и книги. Текст на фото теперь также можно скопировать.

Больше контроля над уведомлениями в нерабочее время. Режим Не беспокоить получил изменения — теперь на экране смартфона будут отображаться только те уведомления от людей и приложений, которые вы предварительно одобрили.

Напоминания Apple Maps. Компания заметно улучшила интерфейс карт в смартфоне. Теперь Apple Maps могут показать, когда нужно выйти из автобуса и метро.

Новый редизайн Safari. Браузер Apple получил серьезные визуальные изменения, но пользователи смогут и вернуть предыдущий вид. Safari теперь может сохранять группы открытых вкладок, а также и поддерживать расширения, такие как Google Chrome или Safari на рабочем столе.

Улучшенный системный поиск. Apple Spotlight — это функция для опытных пользователей, которая выполняет поиск в Интернете и ваших файлах и упрощает доступ к приложениям. Функция также получила измененный дизайн.

Защита конфиденциальности. В смартфоне появилась функция Отчет о конфиденциальности приложений. Ее цель — показать, как часто приложения получают доступ к местоположению пользователя и микрофону смартфона. Система также оповестит, если скопированные данные будут отправлены на сервер приложения в тайне от пользователя.

Siri заметно ускорили. Голосовому помощнику больше не нужно отправлять данные на удаленный сервер, чтобы понимать, о чем вы просили. Сервис теперь обрабатывает операции в самом смартфоне, что заметно ускорит работу.

Водительские права и ключи в Apple Wallet. Apple добавляет возможность помещать водительские права и ключи в приложение Wallet — теперь не нужно носить с собой бумажный экземпляр прав, а электронные ключи позволят открывать автомобиль без физического воздействия — достаточно прислонить смартфон к дверной ручке. Правда, функция работает только в современных версиях BMW.

Компания также планирует добавить в iOS 15 функцию SharePlay, которая позволит смотреть фильм или телешоу с другими людьми через FaceTime. Технологию обещают добавить до конца года.

Все эти изменения будут работать и на iPhone украинских пользователей на территории страны.

Совместимость iOS 15 с iPhone

Новая ОС доступна не на всех смартфонах компании — iOS 15 будет доступна на следующих смартфонах:

Phone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1‑го поколения)

iPhone SE (2‑го поколения)

iPod touch (7‑го поколения)

Как установить iOS 15 на iPhone:

Подключите совместимый iPhone к Wi-Fi и источнику питания.

Открыть Настройки.

Откройте Основные.

Откройте Обновление программного обеспечения.

Коснитесь Загрузить и установить.

Напомним, что Apple недавно представила новые гаджеты, среди которых iPhone 13, iPad и Apple Watch 7.