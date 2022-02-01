Поисковый сервис Google посвятил свой новый дудл 112 летию со дня рождения Сабире Айдемир — первой женщине, которая стала ветеринарным врачом в Турции.

Родившись 1 февраля в 1910 году в Кастамоне, Турция, Сабире Айдемир, следуя своей любви к животным, проложила свой собственный путь в области ветеринарии.

Во времена, когда женщинам не рекомендовалось получать высшее образование, Айдемир в 1933 году поступила в стамбульскую среднюю школу для девочек Эренкей и нацелилась на карьеру в медицине.

Она продолжила свое образование на ветеринарном факультете Анкарского института и, несмотря на социальные проблемы, в 1937 году она стала первой женщиной-ветеринаром в Турции.

В начале прошлого века в Турции условия в области ветеринарии были далеки от комфортных: большинство ветеринаров занимались скотом в пересеченной сельской местности, куда можно добраться только верхом на лошади.

Карьера Сабире расцвела, когда она являлась лаборантом в области бактериологических исследований. Именно в этой области она стала экспертом.

Она всю жизнь занимался вопросами здоровья и благополучия животных, а на пенсию ушла в качестве специалиста в Научно-исследовательском институте ветеринарного контроля Самсунского Атакума.

В честь ее новаторских достижений правительство Турции в 1984 году вывесила ради Айдемир памятную доску — Первая женщина-ветеринар Турецкой Республики.

А в 2016 году ей посмертно была вручена почетная заслуга Турецкой ветеринарной медицинской ассоциации.

Напомним, ранее Google посвятил дудл 180-летию со дня рождения художника Архипа Куинджи. Пейзажист, которого называли ювелиром живописи, создал более 50 полотен.