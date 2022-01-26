Поисковый сервис Google посвятил новый дудл 180-летию со дня рождения художника Архипа Куинджи. Пейзажист, которого называли ювелиром живописи, создал более 50 полотен.

Куинджи разработал новую технику живописи, соединив в своих работах современные стили импрессионизма и романтизма. По мнению современников, он филигранно передавал красоту миру природы.

Его самой известной работой до сих пор остается морской пейзаж Красный закат на Днепре (написанный в 1905-1908 годах). За свою жизнь художник смог пролить новый свет в современное искусство.

Дудл отображается только в Украине и России. В прошлые годы Google также вспоминал величайшего живописца-пейзажиста, которого до сих пор любят во всем мире.

Архип Иванович Куинджи родился 27 января 1842 года в Мариуполе. Он воспитывался в семье сапожников и золотарей. Чтобы содержать свою семью, Куинджи начал работать с детства на случайных подработках.

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Историки считают, что хлеботорговец первым заметил талант Куинджи как художника и побуждал его уйти подмастерьем у выдающегося мариниста Ивана Айвазовского, который любил изображать живописные морские сцены.

Несмотря на то, что Айвазовский отказался его учить, Куинджи получил образование в Академии искусств в России. Он посещал занятия по физическому воздействию света у известного химика Дмитрия Менделеева.

Из-за ограниченного внимания на европейские методы живописи, жесткие традиции академии разочаровали Куинджи. Он оставил школу, чтобы рисовать природные пейзажи. В 1870 году он стал соучредителем организации, известной как Общество странствующих художников.