На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля многие жители нашей страны кардинально изменили свою жизнь — тысячи украинцев остались без работы. Крупные компании пошли навстречу пострадавшим от войны, предоставив бесплатный доступ к своим обучающим программам для работы в IT-сфере.

Бесплатные курсы IT для украинцев — далее в материале.

Онлайн-платформа Mate Academy для изучения программирования предоставила бесплатное обучение тем, кто служит в ВСУ. Получить доступ можно на сайте компании.

Так, весь процесс займет четыре месяца, а помощь в этом предоставит коуч. Платформа поможет подготовиться к собеседованиям и составить резюме.

Курсы состоят на 20% из теории, и на 80% из практики. Доступны основные IT-направления для изучения.

Международная IT-компания GlobalLogic запускает бесплатный открытый курс IT Basic Course. Цель такой акции — помочь студентам освоить рынок информационных технологий.

Курсы дадут базовые знания для работы в IT-сфере. Доступ к урокам предоставляется абсолютно всем украинским студентам, вне зависимости от специальности или направления. Все занятия проводятся в Zoom-конференциях. Почитать подробности можно здесь.

Организация SheCodes Foundation поможет украинкам, которые хотят обучиться кодированию. Правда, этот шанс дадут 10 тыс. человек. Курс займет около шести месяцев, а лекции будут проводиться на английском языке. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Американский провайдер онлайн-курсов Coursera открыл доступ к своим урокам для студентов украинских вузов. Это стало возможным благодаря усилиям Министерства образования Украины.

Также для беженцев сделали исключение — вынужденным переселенцам предоставят финансовую помощь для прохождения курсов. Узнать больше информации можно на сайте компании.

Компания InoXoft открыла набор на бесплатное обучение тестированию. Весь процесс длится 17 недель в онлайн-формате на украинском языке. Зарегистрироваться можно на сайте.

Американская IT-компания EPAM предоставляет начинающим программистам подготовку для должности джуниора. Зарегистрироваться можно на сайте компании.

Школа программирования Ш++ также пошла навстречу украинцам — за четыре месяца каждый желающий сможет изучить основы программирования на языке Java, а затем продолжить обучение по желанию в более узких направлениях. Зарегистрироваться можно здесь.