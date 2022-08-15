Steam — одна из самых популярных игровых платформ в мире. Steam имеет миллионы активных пользователей, которые покупают на платформе разнообразные игры.

Но и бывает такое, что после приобретения игры, пользователь понимает, что она не удовлетворяет его интересы и не соответствует ожиданиям. В таком случае потраченные средства можно вернуть.

Как вернуть деньги за игру в Steam — читайте в нашем материале.

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Возврат средств за игру в Steam — инструкция

Если после покупки, вы поняли, что игра вам не нравится, вы можете подать запрос на возмещение.

Как отмечается на официальном сайте Steam, сделать это можно почти за все покупки и по любой причине.

Поэтому, чтобы вернуть свои деньги:

Перейдите по ссылке

Если вы не вошли в свой аккаунт, сделайте это.

В поддержке найдите на выберите пункт Игры, программы и т. п.

На экране вы увидите ваши недавно загруженные игры. Если в списке нет игры, за которую вы хотите вернуть средства, введите ее название в поле поиска.

Найдите и нажмите на игру, за которую вам вернут деньги.

Теперь нужно выбрать причину возмещения средств — возникли проблемы с предметами, товар не соответствует ожиданиям и тому подобное.

возмещения средств — возникли проблемы с предметами, товар не соответствует ожиданиям и тому подобное. Теперь выберите пункт Я хочу запросить возврат средств за эту игру .

. Подождите несколько минут пока Steam рассчитает возможность возврата игры и выведет результаты на экран.

Если игру невозможно вернуть — на экране увидите причины отказа.

Если возврат средств вам согласовали, нужно указать способ возврата денег (на карту или кошелек Steam).

В общем, Valve возвращает вам средства по любой причине, если запрос был подан именно через help.steampowered.com не позднее установленного периода возврата с момента приобретения.

Сроки и условия возврата денег за игры и продукты на Steam смотрите здесь.

Что такое Steam

Это онлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и ПО от компании Valve.

Официальный релиз Steam был еще в 2003 году. Сегодня это самый популярный интернет-магазин компьютерных игр и передовая площадка для распространения своих проектов.

Steam выступает средством технической защиты авторских прав, платформой для многопользовательских игр, а также соцсетью для геймеров.

Steam обеспечивает пользователей установкой и регулярным обновление игр, и их сохранение на облачном сервере. Также платформа обеспечивает текстовую и голосовую связь между игроками во время игры.

Игровая платформа привлекает пользователей разнообразной библиотекой игр, которые собраны в одном месте. Кроме того, на Steam часто проходят акции, скидки и различные ивенты.

Steam доступен как в браузере, так и через версию отдельного клиента, которую можно бесплатно скачать на официальном сайте.

Чтобы купить игру в Steam, нужно пополнить баланс кошелька или привязать к аккаунту свою банковскую карту.

Выбор, покупка и установка игр проходят через раздел Магазин в главном меню. В этом же разделе можно найти описание, системные требования, трейлеры, скриншоты, а также информацию об акциях и скидках на определенные игры.