Steam — одна из самых популярных игровых платформ в мире. Steam имеет миллионы активных пользователей, которые покупают на платформе разнообразные игры.
Но и бывает такое, что после приобретения игры, пользователь понимает, что она не удовлетворяет его интересы и не соответствует ожиданиям. В таком случае потраченные средства можно вернуть.
Как вернуть деньги за игру в Steam — читайте в нашем материале.
Возврат средств за игру в Steam — инструкция
Если после покупки, вы поняли, что игра вам не нравится, вы можете подать запрос на возмещение.
Как отмечается на официальном сайте Steam, сделать это можно почти за все покупки и по любой причине.
Поэтому, чтобы вернуть свои деньги:
- Перейдите по ссылке в раздел поддержки Steam.
- Если вы не вошли в свой аккаунт, сделайте это.
- В поддержке найдите на выберите пункт Игры, программы и т. п.
- На экране вы увидите ваши недавно загруженные игры. Если в списке нет игры, за которую вы хотите вернуть средства, введите ее название в поле поиска.
- Найдите и нажмите на игру, за которую вам вернут деньги.
- Теперь нужно выбрать причину возмещения средств — возникли проблемы с предметами, товар не соответствует ожиданиям и тому подобное.
- Теперь выберите пункт Я хочу запросить возврат средств за эту игру.
- Подождите несколько минут пока Steam рассчитает возможность возврата игры и выведет результаты на экран.
Если игру невозможно вернуть — на экране увидите причины отказа.
Если возврат средств вам согласовали, нужно указать способ возврата денег (на карту или кошелек Steam).
В общем, Valve возвращает вам средства по любой причине, если запрос был подан именно через help.steampowered.com не позднее установленного периода возврата с момента приобретения.
Сроки и условия возврата денег за игры и продукты на Steam смотрите здесь.
Что такое Steam
Это онлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и ПО от компании Valve.
Официальный релиз Steam был еще в 2003 году. Сегодня это самый популярный интернет-магазин компьютерных игр и передовая площадка для распространения своих проектов.
Steam выступает средством технической защиты авторских прав, платформой для многопользовательских игр, а также соцсетью для геймеров.
Steam обеспечивает пользователей установкой и регулярным обновление игр, и их сохранение на облачном сервере. Также платформа обеспечивает текстовую и голосовую связь между игроками во время игры.
Игровая платформа привлекает пользователей разнообразной библиотекой игр, которые собраны в одном месте. Кроме того, на Steam часто проходят акции, скидки и различные ивенты.
Steam доступен как в браузере, так и через версию отдельного клиента, которую можно бесплатно скачать на официальном сайте.
Чтобы купить игру в Steam, нужно пополнить баланс кошелька или привязать к аккаунту свою банковскую карту.
Выбор, покупка и установка игр проходят через раздел Магазин в главном меню. В этом же разделе можно найти описание, системные требования, трейлеры, скриншоты, а также информацию об акциях и скидках на определенные игры.