Библиотека игр Epic Games Store раздает бесплатно Fallout: New Vegas Ultimate Edition. Это полная версия игры со всеми DLC.

Так, украинские игроки могут бесплатно забрать игру в магазине через сайт или приложение. Забрать Fallout: New Vegas Ultimate Edition можно до 1 июня, после чего игра снова станет платной.

Напомним, что это переиздание игры 2010 года выпуска, которая считается одной из самых лучших частей в серии проектов о постапокалиптическом мире. Даже сейчас на агрегаторе Metacritic проект имеет оценку в 84/100 от критиков и 8,9/10 от самих игроков.

Игроки получат базовую версию с четырьмя сюжетными дополнениями, которые заметно увеличивают время, затраченное на прохождение. Это Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues и Lonesome Road.

Игроки будут изучать быт мира после ядерной войны на территории США, ищут своего потенциального убийцу и заказчика, который пожелал смерти главному герою. В сюжете будет много различных поворотов, а необычные персонажи и их истории не дадут заскучать. Финал игры зависит только от предпринятых действий самим игроком.

Впрочем, не все игры помогают просто проводить время весело — фины создали карту в CS:GO для россиян. С ее помощью жители страны-агрессора смогут увидеть все кровавые преступления, которые совершает армия РФ у мирных городах Украины.