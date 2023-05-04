Финские геймеры создали карту в игре CS:GO, благодаря которой доносят россиянам правду о войне в Украине. Карта получила название de_voyna, и на ней расположены снимки и голосовые записи зверств и происходящего в Украине в результате войны с РФ.

Идея реализована благодаря финской газете Helsingin Sanomat. Со всем контентом игроки в CS:GO могут взаимодействовать — это касается и россиян. Это помогает обойти цензуру касательно войны — в России активно скрывают убийства мирных жителей, реальные цели войны и ракетные обстрелы жилых домой.

В планах газеты — охватить 4 млн россиян, играющих в Counter-Strike: Global Offensive. По статистике, в шутер больше всех играют именно жители РФ.

Как известно, видеоигру так и не запретили на территории РФ, хотя общество просило компанию Valve и Steam об этом.

Проект de_voyna создавали два картографа из Австралии и Дании. Они изобразили город в славянском стиле, чтобы повторить города, которые уничтожили военные РФ во время войны. Игроки смогут увидеть Херсон, который был центром пыток украинцев.

Чтобы все увидели ужасы войны с РФ, Google обновил спутниковые снимки Мариуполя в картах. На них можно увидеть уничтоженный Драмтеатр, на который сбросили сверхмощную бомбу с помощью авиации, а также кучу других разбитых локаций.