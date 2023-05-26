Бібліотека ігор Epic Games Store роздає безкоштовно Fallout: New Vegas Ultimate Edition. Це повна версія гри з усіма DLC.

Так, українські гравці можуть безкоштовно забрати гру в магазині через сайт або застосунок. Забрати Fallout: New Vegas Ultimate Edition можна до 1 червня, після чого гра знову стане платною.

Нагадаємо, що це перевидання гри 2010 року випуску, яка вважається однією з найкращих частин у серії проєктів про постапокаліптичний світ. Навіть зараз на агрегаторі Metacritic проєкт має оцінку 84/100 від критиків і 8,9/10 від самих гравців.

Гравці отримають базову версію з чотирма сюжетними доповненнями, які помітно збільшують час, витрачений на проходження. Це Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues і Lonesome Road.

Гравці вивчатимуть побут світу після ядерної війни на території США, шукатимуть свого потенційного вбивцю та замовника, який побажав смерті головному герою. У сюжеті буде багато різних поворотів, а незвичайні персонажі та їхні історії не дадуть занудьгувати. Фінал гри залежить тільки від вжитих дій самим гравцем.

Втім, не всі ігри допомагають просто проводити час весело – фіни створили карту в CS:GO для росіян. З її допомогою жителі країни-агресора зможуть побачити всі криваві злочини, які скоює армія РФ у мирних містах України.