Восьмой день в Украине идет война, которую начала Россия. Нашу страну поддерживает весь цивилизованный мир, всемирно известные люди и даже популярные бренды.

Против России вводятся санкции, страны закрывают свое небо, а разнообразные популярные бренды прекращают продажи своей продукции.

Так, крупнейшая в Европе шведская сеть одежды H&M решила вовсе уйти с российского рынка. Такое решение они приняли в связи с трагическим развитием событий в Украине.

Прекращает поставку своих товаров на российский рынок и бренд-ответвление H&M — СОS.

Французский бренд Balenciaga тоже поддерживает Украину, однако пока что только удалил все свои посты в Instagram, оставив лишь флаг нашего государства. Также бренд пожертвует средства на гуманитарную помощь украинским беженцам.

— Мы за мир… В ближайшие дни мы откроем наши платформы, чтобы сообщать и передавать информацию о ситуации в Украине, — написал бренд.

Поможет украинским беженцам и итальянский дом моды Gucci.

— Все мы в Gucci надеемся на мирное разрешение этого конфликта, — написали в Instagram.

Итальянская компания Giorgio Armani также решила поддержать Украину, однако скромнее чем другие — не использовать музыку на шоу Giorgio Armani Fall Winter 2022-2023 в знак уважения к разворачивающейся трагедии.

Поддержать украинских беженцев решил и итальянский модный дом Valentino, пожертвовав €500 тыс.

Перестала осуществлять доставку в Россию и компания Nike, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви.

Ранее мы публиковали список компаний, ушедших с российского рынка из-за войны в Украине. Среди них — Apple, Audi, BMW, Coca Cola, Disney, Ford, OnlyFans и многие другие.