Глава Минцифры Михаил Федоров представил крупное обновления в сервис Дія — теперь украинцы смогут иметь в электронном виде пенсионное удостоверение. Об этом чиновник заявил во время брифинга, и добавил, что в будущем планируются и другие крупные изменения.

Федоров заявил, что сервис долго тестировался, чтобы документы отображались правильно и у как можно большего количества пользователей Дія.

— На сегодня пенсионное удостоверение будет отображаться у тех, кто уже вышел на пенсию. Для женщин — это от 55 лет, а для мужчин — от 60 лет. Документ будет подтягиваться автоматически. Мы также сделали специальные пенсионные документы — они пригодятся для тех, кто получил статус пенсионера по инвалидности, или потерю кормильца, и так далее. Чтобы получить документ, нужно будет отправить специальный запрос, — заявил Федоров.

Глава Минцифры предупредил, что отображаться пенсионные удостоверения будут те, которые были выданы после 2014 года. Таких на сегодня 6,3 млн. Если удостоверение в бумажном виде — его нужно будет обновить в пенсионном фонде.

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Также у Дія появятся и другие полезные функции — отображение на английском языке, новый документ о временном или постоянном проживании, а также шеринг техпаспорта.