Apple сокращает производство iPhone SE на 20% из-за широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Всему виной инфляция и снижение спроса на электронику, включая смартфоны.

Известно, что Apple представила новенький iPhone SE 8 марта 2022 года, и теперь заявила о сокращении количества произведенных смартфонов в ближайшем будущем. Аналогичный шаг предприняли и с беспроводными наушниками AirPods — на фоне сниженного интереса и уменьшения запаса устройств.

iPhone 13 также будут меньше производить, но это связано с сезонным спросом — уже этой осенью Apple представит новенькие iPhone 14. Известно, что будущие флагманы значительно подорожают, если сравнивать с прошлогодними моделями. В некоторых случаях ценник возрастет на $200. Правда, кардинальных изменений в линейке устройств не ожидается.

К тому же, из-за широкомасштабного вторжения ситуация на рынке микросхем только ухудшилась. Это касается не только смартфонов, но и других устройств — от автомобилей до бытовой техники.

Apple оперативно покинула рынок России — все устройства корпорации исчезли с продаж на территории страны-агрессора.