5 тысяч станций Starlink помогает доставить в Украину правительство США

5 тысяч комплектов оборудования для спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска помогает финансировать и доставить в Украину правительственное агентство США по международному развитию USAID.

— Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченную бесперебойную передачу данных из любой точки Украины.

Терминалы позволят государственным служащим и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина прервет украинские кабельные или мобильные связи, — говорится в сообщении агентства USAID.