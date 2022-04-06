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5 тысяч станций Starlink помогает доставить в Украину правительство США

7 апреля 2022, 02:46
Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
5 тысяч станций Starlink помогает доставить в Украину правительство США

5 тысяч комплектов оборудования для спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска помогает финансировать и доставить в Украину правительственное агентство США по международному развитию USAID.

— Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченную бесперебойную передачу данных из любой точки Украины.

Терминалы позволят государственным служащим и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина прервет украинские кабельные или мобильные связи, — говорится в сообщении агентства USAID.

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