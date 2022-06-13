Компания Google планирует выплатить $118 млн для урегулирования коллективного судебного иска о гендерной дискриминации. Корпорацию обвиняют в заниженной для женщин оплаты труда и отказе в карьерном росте.
Дело на Google завели бывшие сотрудники еще в 2017 году — тогда компанию обвинили в найме женщин на более низкие должности, чем мужчин при одинаковой квалификации. Из-за этого сотрудницы получили более низкие зарплаты, а также не имели возможности продвинуться в карьере.
Урегулирование судебного вопроса касается 15 500 сотрудниц, которые работали в Google с сентября 2013 года.
Помимо денежной выплаты, Google должен показать независимым экспертам принцип найма на работу.
Примечательно, что компания не признала нарушений со своей стороны, но хочет урегулировать иск мирным путем с помощью денег.
— Хотя мы твердо верим в справедливость нашей политики и практики, после почти пяти лет судебных разбирательств обе стороны согласились, что решение вопроса без каких-либо признаний или выводов отвечает интересам всех, и мы очень рады для достижения этого соглашения, — сказал представитель Google Крис Паппас.
Условия мирного соглашения планируют утвердить уже 21 июня на заседании суда.
Ранее жалобы на компанию поступали и от мужчин, которых также дискриминируют по цвету кожи и консервативным взглядам.