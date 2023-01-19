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Эстония запускает аналог украинской Дії: как выглядит mRiik

19 января 2023, 13:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
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В Эстонии появился аналог сервиса Дія для предоставления государственных услуг. Новинка построена на базе украинского сервиса, и она получила название mRiik.

Об этом рассказала глава Минцифры Михаил Федоров.

Власти Эстонии переняли опыт украинцев — для этого Минцифра поделилась с коллегами кодом и UX/UI дизайном нашей Дії. Правда, сервис для граждан Эстонии пока недоступен — его тестирование запустят только в феврале этого года.

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По заявлению министра, полноценный запуск mRiik планируется со средины 2023 года. Глава министерства отмечает, что это очень важный шаг, в том числе и для украинцев.

— Кейс с эстонским приложением важен, потому что первый. Потому что Эстония. Потому что друзья. Потому что за диджитализацией будущее, — уверяет Федоров.

Также в Минцифре напомнили о своих достижениях — за более чем три года удалось сделать огромную работу. Теперь каждый украинец может воспользоваться государственными услугами всего в несколько кликов, и дальше будет больше возможностей.

Недавно в Минцифре анонсировали новую услугу — украинцы смогут узнавать, кто просматривал их личные данные в государственных реестрах.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Приложение Дія Естонія
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