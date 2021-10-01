Традиционно в разгар учебного года в Украине отмечают профессиональный праздник работников образования. В этом году День учителя приходится на воскресенье, 3 октября.

Но несмотря на дату, в школах и других учебных заведениях праздновать начинают уже сегодня. На День учителя принято поздравлять всех работников образования.

По этому случаю Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем учителя в картинках.

Профессиональный праздник учителей начали отмечать еще в 1980 году. Он был закреплен Постановлением Президиума Верховного Совета СССР О праздничных и памятных датах.

Профессия учителя является чрезвычайно важной, поскольку именно работники образования влияют на формирование современной и умной молодежи.

В этот день принято благодарить педагогов за их добросовестный труд и знания, которые они передают молодому поколению.

Этот праздник отмечают во всем мире. По инициативе ЮНЕСКО Всемирный день учителей был утвержденный 5 октября в 1994 году.

Ранее мы писали, что подарить на День учителя. Удачным подарком может стать букет цветов, сладости или сертификат магазина косметики, спортивных товаров или кинотеатра.

Однако ни в коем случае не стоит дарить алкоголь — нужно помнить об этикете. Таким подарком можно обидеть человека — спиртные напитки несовместимы со школой.