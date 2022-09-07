Компания Apple провела ежегодную осеннюю презентацию 7 сентября. На мероприятии представили сразу не сколько гаджетов — 4 модели iPhone 14, 3 модели Apple Watch, а также обновленные наушники AirPods Pro.
iPhone 14
Традиционно, главной изюминкой презентации стали смартфоны. Apple представила сразу четыре модели: 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.
Компания увеличила разрыв по технологическим возможностям между базовыми моделями и версиями Pro.
К примеру, в iPhone 14 и версии Plus оставили 12-мегапиксельную камеру как у iPhone 13 Pro, а также процессор A15 как у прошлогодних моделей. Правда, камеру немного обновили — она на 49% лучше снимает в темноте, чем в предыдущей модели.
Топовые iPhone 14 Pro и Pro Max оснастили новым чипом A16, а также топовой камерой на 48 мегапикселей.
Флагманы также получили обновленный вырез — его заметно уменьшили, и он имеет форму таблетки. Площадь вокруг него можно закрыть виджетами для удобной навигации или управления музыкой.
Все четыре модели получили спутниковую связь. С ее помощью можно будет обмениваться сообщениями в тех уголках Земли, где сотовой связи попросту нет. Если технология заработает в Украине, это будет огромным плюсом для смартфонов от Apple.
Модели iPhone 14 для США впервые сделали без разъема для SIM-карточки — вместо него активно продвигают виртуальную карточку eSIM.
В новые флагманы также добавили режим определения ДТП — смартфон самостоятельно обратиться за помощью в случае аварии — аналогичную систему добавили и в новые Apple Watch.
Pro-версии получили технологию постоянно включенного дисплея — технология не будет потреблять много энергии аккумулятора.
Ценники на iPhone слегка поднялись:
- iPhone 14 — $799;
- iPhone 14 Plus — $899;
- iPhone 14 Pro — $999;
- iPhone 14 Pro Max — $1 099;
Новые Apple Watch
Компания также представила сразу три модификации новых умных часов: Apple Watch 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.
В новые модели добавили датчик температуры — с его помощью можно следить за состоянием здоровья. Также технология будет особенно полезной для женщин. Ночью часы будут измерять температуру запястья каждые 5 секунд и записывать изменения.
Часы смогут фиксировать, если владелец попал в ДТП — это касается всех популярных видов транспорта.
В Apple Watch добавили новый акселерометр для более точных данных — он работает в 4 раза быстрее предшественника.
Apple Watch 8 работают до 36 часов без подзарядки.
Публике также представили бюджетные Apple Watch SE. Изменений не очень много — в них теперь можно плавать. Часы могут определять ДТП, а также получили процессор S8 — аналогичный установлен в базовые Watch 8.
Чтобы сохранить интригу, компания последними представила топовые Apple Watch Ultra — это абсолютно новые часы в титановом корпусе и с 49-мм дисплеем. Кнопку для прокрутки разработали специально для перчаток, а в режиме экономии энергии часы продержатся до 60 часов.
Для любителей спорта улучшили работу GPS, обновили ремешки, а также показали новые функции для занятия дайвингом.
Цены на Apple Watch могут многих удивить:
- Apple Watch 8 — от $399;
- Apple Watch SE — от $249;
- Apple Watch Ultra — от $799.
AirPods Pro
Последним гаджетом на презентации стали наушники. Главные изменения — новый чипсет H2, который отвечает за качество звука.
В компании улучшили режим шумопоглощения — он блокирует в 2 раза больше шумов. Также добавили насадки на наушники разных размеров, чтобы каждый смог подобрать нужный размер для себя. Apple заметно увеличила сроки работы — новенькие наушники могут работать до 30 часов с помощью подзарядки кейса, а без зарядки до 6 часов.
Сам чехол теперь может подзарядиться не только через Lightning, но и с помощью MagSafe и зарядки от Apple Watch.
За новые AirPods Pro попросят от $249, и в продаже они появятся 9 сентября.