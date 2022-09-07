Компания Apple провела ежегодную осеннюю презентацию 7 сентября. На мероприятии представили сразу не сколько гаджетов — 4 модели iPhone 14, 3 модели Apple Watch, а также обновленные наушники AirPods Pro.

iPhone 14

Традиционно, главной изюминкой презентации стали смартфоны. Apple представила сразу четыре модели: 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

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Компания увеличила разрыв по технологическим возможностям между базовыми моделями и версиями Pro.

К примеру, в iPhone 14 и версии Plus оставили 12-мегапиксельную камеру как у iPhone 13 Pro, а также процессор A15 как у прошлогодних моделей. Правда, камеру немного обновили — она на 49% лучше снимает в темноте, чем в предыдущей модели.

Топовые iPhone 14 Pro и Pro Max оснастили новым чипом A16, а также топовой камерой на 48 мегапикселей.

Флагманы также получили обновленный вырез — его заметно уменьшили, и он имеет форму таблетки. Площадь вокруг него можно закрыть виджетами для удобной навигации или управления музыкой.

Все четыре модели получили спутниковую связь. С ее помощью можно будет обмениваться сообщениями в тех уголках Земли, где сотовой связи попросту нет. Если технология заработает в Украине, это будет огромным плюсом для смартфонов от Apple.

Модели iPhone 14 для США впервые сделали без разъема для SIM-карточки — вместо него активно продвигают виртуальную карточку eSIM.

В новые флагманы также добавили режим определения ДТП — смартфон самостоятельно обратиться за помощью в случае аварии — аналогичную систему добавили и в новые Apple Watch.

Pro-версии получили технологию постоянно включенного дисплея — технология не будет потреблять много энергии аккумулятора.

Ценники на iPhone слегка поднялись:

iPhone 14 — $799;

iPhone 14 Plus — $899;

iPhone 14 Pro — $999;

iPhone 14 Pro Max — $1 099;

Новые Apple Watch

Компания также представила сразу три модификации новых умных часов: Apple Watch 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.

В новые модели добавили датчик температуры — с его помощью можно следить за состоянием здоровья. Также технология будет особенно полезной для женщин. Ночью часы будут измерять температуру запястья каждые 5 секунд и записывать изменения.

Часы смогут фиксировать, если владелец попал в ДТП — это касается всех популярных видов транспорта.

В Apple Watch добавили новый акселерометр для более точных данных — он работает в 4 раза быстрее предшественника.

Apple Watch 8 работают до 36 часов без подзарядки.

Публике также представили бюджетные Apple Watch SE. Изменений не очень много — в них теперь можно плавать. Часы могут определять ДТП, а также получили процессор S8 — аналогичный установлен в базовые Watch 8.

Чтобы сохранить интригу, компания последними представила топовые Apple Watch Ultra — это абсолютно новые часы в титановом корпусе и с 49-мм дисплеем. Кнопку для прокрутки разработали специально для перчаток, а в режиме экономии энергии часы продержатся до 60 часов.

Для любителей спорта улучшили работу GPS, обновили ремешки, а также показали новые функции для занятия дайвингом.

Цены на Apple Watch могут многих удивить:

Apple Watch 8 — от $399;

Apple Watch SE — от $249;

Apple Watch Ultra — от $799.

AirPods Pro

Последним гаджетом на презентации стали наушники. Главные изменения — новый чипсет H2, который отвечает за качество звука.

В компании улучшили режим шумопоглощения — он блокирует в 2 раза больше шумов. Также добавили насадки на наушники разных размеров, чтобы каждый смог подобрать нужный размер для себя. Apple заметно увеличила сроки работы — новенькие наушники могут работать до 30 часов с помощью подзарядки кейса, а без зарядки до 6 часов.

Сам чехол теперь может подзарядиться не только через Lightning, но и с помощью MagSafe и зарядки от Apple Watch.

За новые AirPods Pro попросят от $249, и в продаже они появятся 9 сентября.