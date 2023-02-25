Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о запуске языковой модели искусственного интеллекта LLaMA (Large Language Model Meta AI) .

По его словам, LLaMA поможет исследователям развивать свою работу.

— За последний год большие языковые модели продемонстрировали новые возможности для создания креативного текста, решения математических теорем, предсказания структуры белков, ответов на вопросы о понимании прочитанного и многого другого. Они являются одним из самых ярких примеров значительных потенциальных преимуществ, которые ИИ может предложить в масштабах миллиардов людей, — говорится в сообщении Meta.

Сейчас смотрят

LLaMA работает, принимая на вход последовательность слов и предсказывая следующее слово для рекурсивной генерации текста. Для обучения модели выбрали текст из 20 языков с наибольшим количеством говорящих, уделяя особое внимание языкам с латинским и кириллическим алфавитами.

Meta предупреждает, еще предстоит провести дополнительные исследования, чтобы устранить риски предвзятости, токсичных комментариев и “галлюцинаций” в больших языковых моделях.

Доступ к модели будет индивидуальным, его предоставят академическим исследователям, правительственным и общественным организациям, а также промышленным исследовательским лабораториям по всему миру.