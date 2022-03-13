Документы в украинском электронном сервисе Дія начали принимать в Молдове. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Так, это значит, что электронные документы в приложении Дія будут действительны в соседней стране Украины. Так, электронные документы станут полноценными аналогами бумажным.

— Уверен, что это только начало великой международной истории Дії, — заявил Федоров.

Стоит отметить, что в приложении появилось новое временное цифровое удостоверение во время военного действия. Оно содержит необходимую информацию о лице. Изменения будут полезными для граждан, которые остались во время войны без документов. С начала военной агрессии со стороны РФ многие украинцы были вынуждены эвакуироваться — некоторые остались без документов.

Так, теперь в Дія есть единственный документ єДокумент, который содержит паспортные данные гражданина Украины и его идентификационный код. Эту информацию можно смело показывать полиции, ТРО, а также на блокпостах во время эвакуации.

Также напомним, что во время военного положения не стоит беспокоиться о сроке действия водительского удостоверения и документов на авто — они будут действовать даже после окончания срока.