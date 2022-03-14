Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о защите персональных данных в сервисе Дія, а также о новых функциях приложения. В эфире Фактов ICTV он сообщил, что личная информация украинцев под надежной защитой.

Так, Михаил добавил, что в Дія теперь появилось радио, и в министерстве сейчас пытаются решать проблемы, которые возникают у украинцев.

— Сейчас мы работаем над услугой, которая позволит заявить властям о повреждении имущества. Так, с ее помощью государство сможет компенсировать повреждения. , — заявил Федоров.

Также в Дія есть возможность оповестить о передвижении вражеских войск и техники. По словам главы Минцифры, с помощью сервиса десятки тысяч людей ежедневно оповещают о местонахождении врага. В Дія есть функция против спама, которая позволяет делиться информацией только авторизированным жителям Украины.

— Все помнят, что в последнее время РФ активно атаковала наши информационные ресурсы. Поэтому мы выстраивали устойчивую защищенную систему. Мы всегда защищались и добавляли новые сервисы. Но в период войны в Украине, мы перешли в атаку. Весь мир объединился в борьбе против агрессии РФ — большинство государственных сайтов России не работают, много взломанных баз данных, и многие компании по информационной безопасности покинули страну-агрессора.

Федоров также заверил, что все данные украинцев в безопасности.