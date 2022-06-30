Instagram — известная всем социальная сеть, которая позволяет не только делиться с друзьями фотографиями, но и общаться. Переписка со знакомы в Instagram происходит в Direct и автоматически сохраняется.

Если вы случайно удалили важную переписку в Instagram — это не большая проблема, ведь ее можно восстановить.

Как восстановить переписку в Instagram — узнавали Факты ICTV.

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С помощью функции загрузки

Восстановить переписку по этому методу можно как с мобильной версии Instagram, так и с веб-версии, то есть через компьютер.

Через приложение Instagram:

войдите на свою главную страницу Instagram;

в правом верхнем углу нажмите на профиль (три вертикальные черточки);

выберите пункт Настройки — Безопасность — Сохранение данных;

Как восстановить удаленную переписку в Instagram — инструкция / 2 images

оказавшись там, найдите кнопку Запрос на загрузку и укажите электронный адрес;

и укажите электронный адрес; чтобы подтвердить запрос введите пароль от аккаунта;

нажмите Готово.

Результат следует ждать через 48 ч, на указанный электронный адрес поступит письмо с ссылкой на загрузку архива. Если через это время письмо не пришло, Instagram советует проверить папку со спамом.

Когда получите письмо, файл в нем следует загрузить на устройство и открыть с помощью архиватора. Возобновлении переписки будут в папке Messages.

Через веб-версию Instagram:

войдите на свой аккаунт Instagram ;

; перейдите на главную страницу профиля, нажав кнопку Мой профиль (в правом верхнем углу);

нажмите на отметку настройки — она размещена возле кнопки Редактировать профиль;

— она размещена возле кнопки Редактировать профиль; выберите пункт Конфиденциальность и безопасность;

найдите кнопку Загрузки данных;

проверьте верно ли указан ваш электронный адрес и выберите желаемый формат документа;

нажмите Далее ;

; укажите пароль от аккаунта.

Как восстановить удаленную переписку в Instagram — инструкция / 2 images

В течение 48 ч ждите письмо от Instagram с восстановленными данными на электронной почте.