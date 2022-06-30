Instagram — известная всем социальная сеть, которая позволяет не только делиться с друзьями фотографиями, но и общаться. Переписка со знакомы в Instagram происходит в Direct и автоматически сохраняется.
Если вы случайно удалили важную переписку в Instagram — это не большая проблема, ведь ее можно восстановить.
Как восстановить переписку в Instagram — узнавали Факты ICTV.
С помощью функции загрузки
Восстановить переписку по этому методу можно как с мобильной версии Instagram, так и с веб-версии, то есть через компьютер.
Через приложение Instagram:
- войдите на свою главную страницу Instagram;
- в правом верхнем углу нажмите на профиль (три вертикальные черточки);
- выберите пункт Настройки — Безопасность — Сохранение данных;
- оказавшись там, найдите кнопку Запрос на загрузку и укажите электронный адрес;
- чтобы подтвердить запрос введите пароль от аккаунта;
- нажмите Готово.
Результат следует ждать через 48 ч, на указанный электронный адрес поступит письмо с ссылкой на загрузку архива. Если через это время письмо не пришло, Instagram советует проверить папку со спамом.
Когда получите письмо, файл в нем следует загрузить на устройство и открыть с помощью архиватора. Возобновлении переписки будут в папке Messages.
Через веб-версию Instagram:
- войдите на свой аккаунт Instagram;
- перейдите на главную страницу профиля, нажав кнопку Мой профиль (в правом верхнем углу);
- нажмите на отметку настройки — она размещена возле кнопки Редактировать профиль;
- выберите пункт Конфиденциальность и безопасность;
- найдите кнопку Загрузки данных;
- проверьте верно ли указан ваш электронный адрес и выберите желаемый формат документа;
- нажмите Далее;
- укажите пароль от аккаунта.
В течение 48 ч ждите письмо от Instagram с восстановленными данными на электронной почте.