В умовах війни потрібно бути дуже обережним у мережі не лише через дії ворога, а й хакерів та зловмисників – усі вони полюють на чужі гроші. Часто у їхні пастки потрапляють довірливі та жалісливі люди, яких легко обдурити.

Як уберегти себе від шахрайства з банківськими картками, Фактам ICTV розповів експерт із кібербезпеки Віталій Якушев.

Так, передусім, потрібно встановити на всі банківські послуги складні паролі – понад 10 символів, з великими літерами, цифрами та спецсимволами. До цього також варто додати двофакторну аутентифікацію. Слід обов’язково оновлювати програмне забезпечення – ОС смартфона та програми.

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Щодо самих банківських карток, то для оплати в мережі можна зробити окремий рахунок – тоді хакери не зможуть зняти гроші, якщо їх не буде.

– Для оплат в інтернеті зробіть окрему віртуальну картку, на яку перекладаєте з основної картки лише потрібну суму для конкретної оплати, – радить Віталій.

Якщо під час купівлі або продажу надсилають посилання на переказ коштів, потрібно бути дуже обережним. На підроблених сайтах часто просять вписати особисту інформацію – логін, пароль або платіжні дані. Конфіденційні дані можуть отримати і за допомогою телефонних дзвінків.

– Якщо вам дзвонять і запитують щось із переліку секретної інформації, треба зупинити розмову, взяти паузу, уточнити ім’я, прізвище та посаду того, хто телефонує, а також дізнатися причину запиту такої інформації. Після цього можна запропонувати передзвонити цій людині пізніше. Якщо це “представник банку”, то потрібно зателефонувати до банку і попросити зв’язати з фахівцем, що дзвонив. Головне – не робити жодних дій під емоціями, адже шахраї на це й чекають, – заявив експерт.

Утім, бувають і випадки, коли зловмисники змогли отримати секретну інформацію або спробували зняти гроші з банківського рахунку. У таких випадках необхідно якнайшвидше заблокувати картку – через додаток або контакт-центр банку.

– Якщо зловмисник отримав доступ до інтернет-банкінгу, треба спробувати відновити пароль. Якщо вийшло – важливо подивитися на активні сесії та призупинити роботу на чужому пристрої. Після цього – створити складний пароль, – радить Якушев.

Якщо пароль вже змінено, зверніться до служби підтримки для відновлення доступу.

Хакери також активно діють у мережі. Раніше Віталій Якушев розповів, як не злити шахраям свої дані в інтернеті.