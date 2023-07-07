Twitter угрожает подать в суд на Meta из-за их новой платформы Threads, которую там считают конкурентной угрозой.

Адвокат, представляющий Twitter, направил генеральному директору Meta Марку Цукербергу письмо, в котором обвинил компанию в краже коммерческой тайны путем найма бывших сотрудников Twitter.

— Twitter намерен строго соблюдать свои права интеллектуальной собственности и требует от Meta принять немедленные меры, чтобы прекратить использование каких-либо коммерческих секретов Twitter или другой конфиденциальной информации, — написал юрист Twitter Алекс Спиро.

Представитель Meta Энди Стоун категорически отверг обвинение, отметив, что никто из команды инженеров Threads не является бывшим сотрудником Twitter.

Между тем владелец Twitter Илон Маск сказал: — Конкуренция — это хорошо, мошенничество — нет.

Стоит отметить, что платформа Threads переживает быстрый рост. Цукерберг сообщил о 30 млн регистраций пользователей в первый день работы приложения. По состоянию на полдень четверга, 6 июля, Threads было бесплатным приложением номер один в App Store.